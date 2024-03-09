«Кристал Пэлас» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Кристал Пэлас» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14-е место с 28 очками и разницей мячей 32-47.

Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно безопасно.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Лондонцы уступили землякам из «Тоттенхэм» — 1:3.

Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию в два поединка при одной победе и одной ничьей по ходу нее.

Все прогнозы на АПЛ

Не сыграют: Айю, Рак-Сакий, Гейи, Олисе, Холдинг, Дукуре — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Кристал Пэлас» одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

Впрочем, в последних трех поединках у коллектива лишь одно поражение, так что у него противоречивая форма.

Эзе, Олисе и Эдуар — лучшие бомбардиры команды с шестью голами.

«Лутон Таун»

Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место с 20 очками и разницей мячей 37-54.

Команда на четыре очка отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона находится под вопросом.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Шляпники» уступили «Астон Вилле» (2:3), хотя по ходу поединка отыгрались с 0:2.

Это поражение стало пятым кряду во всех турнирах, что говорит о серьезном кризисе новичка элитного дивизиона.

Не сыграют: Травмированные — Белл, Ошо, Джонсон, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Накамба, Локьер, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: на сегодня «Лутон Таун» имеет безвыигрышную серию в шесть матчей, пять последних из которых закончились поражениями.

Такие результаты серьезно подрывает шансы команды на спасение в Премьер-лиге спустя год после повышения в классе.

Адебайо — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами, но из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито больше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито больше 3,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Лутона» забивали обе команды и было забито больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.90, победа «Лутона» — в 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в пяти из семи последних из матчей матчей было забито больше 3,5 голов.

При этом в девяти последних матчах «Лутона» было забито больше 2,5 голов.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10