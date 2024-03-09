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    Прервет ли «Лутон» серию поражений?

    «Кристал Пэлас» — «Лутон Таун». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии на 9 марта 2024 года

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    «Лутон» проиграл пять последних матчей
    «Кристал Пэлас» — «Лутон Таун». Матч пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Кристал Пэлас» — «Лутон Таун»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Марта 2024 года

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14-е место с 28 очками и разницей мячей 32-47.

    Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно безопасно.

    Кристал Пэлас — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Лондонцы уступили землякам из «Тоттенхэм» — 1:3.

    Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию в два поединка при одной победе и одной ничьей по ходу нее.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Айю, Рак-Сакий, Гейи, Олисе, Холдинг, Дукуре — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Кристал Пэлас» одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

    Впрочем, в последних трех поединках у коллектива лишь одно поражение, так что у него противоречивая форма.

    Эзе, Олисе и Эдуар — лучшие бомбардиры команды с шестью голами.

    «Лутон Таун»

    Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место с 20 очками и разницей мячей 37-54.

    Команда на четыре очка отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона находится под вопросом.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Шляпники» уступили «Астон Вилле» (2:3), хотя по ходу поединка отыгрались с 0:2.

    Это поражение стало пятым кряду во всех турнирах, что говорит о серьезном кризисе новичка элитного дивизиона.

    Не сыграют: Травмированные — Белл, Ошо, Джонсон, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Накамба, Локьер, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: на сегодня «Лутон Таун» имеет безвыигрышную серию в шесть матчей, пять последних из которых закончились поражениями.

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    Такие результаты серьезно подрывает шансы команды на спасение в Премьер-лиге спустя год после повышения в классе.

    Адебайо — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами, но из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито больше 3,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Лутона» забивали обе команды и было забито больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.90, победа «Лутона» — в 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в пяти из семи последних из матчей матчей было забито больше 3,5 голов.

    При этом в девяти последних матчах «Лутона» было забито больше 2,5 голов.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Лутон Таун» с коэффициентом 1.80. Дата матча: 09.03.2024. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Лутон» серию поражений?
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