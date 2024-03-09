«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 14-е место с 28 очками и разницей мячей 32-47.
Команда на восемь очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому может чувствовать себя относительно безопасно.
Кристал Пэлас — Лутон Таун: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Лондонцы уступили землякам из «Тоттенхэм» — 1:3.
Это поражение прервало беспроигрышную мини-серию в два поединка при одной победе и одной ничьей по ходу нее.
Не сыграют: Айю, Рак-Сакий, Гейи, Олисе, Холдинг, Дукуре — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках во всех турнирах «Кристал Пэлас» одержал одну победу при трех поражениях и одной ничьей.
Впрочем, в последних трех поединках у коллектива лишь одно поражение, так что у него противоречивая форма.
Эзе, Олисе и Эдуар — лучшие бомбардиры команды с шестью голами.
«Лутон Таун»
Турнирное положение: По итогам 27 матчей АПЛ «Лутон Таун» занимает 18-е место с 20 очками и разницей мячей 37-54.
Команда на четыре очка отстает от безопасной 17-й позиции, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона находится под вопросом.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. «Шляпники» уступили «Астон Вилле» (2:3), хотя по ходу поединка отыгрались с 0:2.
Это поражение стало пятым кряду во всех турнирах, что говорит о серьезном кризисе новичка элитного дивизиона.
Не сыграют: Травмированные — Белл, Ошо, Джонсон, Поттс, Самби Локонга, Браун, Адебайо, Накамба, Локьер, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: на сегодня «Лутон Таун» имеет безвыигрышную серию в шесть матчей, пять последних из которых закончились поражениями.
Такие результаты серьезно подрывает шансы команды на спасение в Премьер-лиге спустя год после повышения в классе.
Адебайо — лучший бомбардир клуба в АПЛ с девятью голами, но из-за травмы не поможет клубу в грядущей игре.
Статистика для ставок
- в шести из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито больше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей «Кристал Пэлас» было забито больше 3,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Лутона» забивали обе команды и было забито больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.73. Ничья — в 3.90, победа «Лутона» — в 4.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Более того, в пяти из семи последних из матчей матчей было забито больше 3,5 голов.
При этом в девяти последних матчах «Лутона» было забито больше 2,5 голов.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в шести последних матчах гостей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10