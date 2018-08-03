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    Бердыев назвал ничью с «Динамо» закономерным результатом

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    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча второго тура чемпионата России с «Динамо» (1:1).

    Курбан Бердыев
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    «Ничья — закономерный результат. В первом тайме более активны были динамовцы. Есть в какой-то степени удовлетворение от второго тайма.

    Федор Кудряшов приехал с травмой, поэтому он не в том функциональном состоянии и занимается в общей группе примерно неделю. Что касается Володи Граната, то его функциональное состояние оставляет желать лучшего, потому что он был без игровой практики в сборной и приехал не в той кондиции, но набирает, посмотрим.

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    • И у Чико Флореса, и у Уремовича период адаптации. Поэтому нужно время и терпение. И у того, у другого оставляет желать лучшего первый пас. Потихонечку втягиваются, есть удовлетворение от их присутствия в команде», — приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина». 0

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