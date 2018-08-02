«Спартак» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде ЛЧ

Московскийсыграет св матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Греческая команда ранее победила «Базель» (3:0) и вышла в следующую стадию турнира.

Если «Спартак» пройдет ПАОК, то в раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой этап поборется с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче».

Первый матч «красно-белых» с ПАОКом состоится 8 августа в Греции, ответный — 14 августа в Москве.

Все пары третьего квалификационного раунда:

Путь чемпионов

«Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция)

«Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония)

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» Трнава (Словакия)

«Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Белоруссия)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия)

Путь представителей лиг

«Стандард» (Бельгия) — «Аякс» (Голландия)

«Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция)

«Славия» Прага (Чехия) — «Динамо» Киев (Украина)

ПАОК (Греция) — «Спартак» Москва (Россия) 0