ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеОт Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
  • 00:54
    • «Спартак» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде ЛЧ
  • 22:06
    • ЦСКА объявил о подписании контракта с нападающим сборной Уругвая
  • 21:46
    • «Зенит» предложил 9 млн евро за защитника «Сантоса»
  • 21:17
    • Клуб НХЛ готов подписать Шумакова
  • 21:06
    • «Рома» начнет переговоры по трансферу полузащитника «Спартака»
    Все новости спорта

    «Спартак» сыграет с ПАОКом в третьем квалификационном раунде ЛЧ

    Лига чемпионов Спартак Футбол России ПАОК Бенфика Португалия Фенербахче Селтик АЕК Афины Ред Булл Зальцбург БАТЭ Динамо Загреб Стандард Аякс Динамо Киев Футбол Украины Календарь Лиги чемпионов
    Московский «Спартак» сыграет с ПАОКом в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «Спартак» празднует чемпионство
    «Спартак» празднует чемпионство
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Греческая команда ранее победила «Базель» (3:0) и вышла в следующую стадию турнира.

    Если «Спартак» пройдет ПАОК, то в раунде плей-офф Лиги чемпионов за выход в групповой этап поборется с победителем пары «Бенфика» — «Фенербахче».

    Первый матч «красно-белых» с ПАОКом состоится 8 августа в Греции, ответный — 14 августа в Москве.

    Все пары третьего квалификационного раунда:

    Путь чемпионов

    «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция)
    «Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония)
    «Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» Трнава (Словакия)
    «Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Белоруссия)
    «Астана» (Казахстан) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
    «Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия)

    Путь представителей лиг

    «Стандард» (Бельгия) — «Аякс» (Голландия)
    «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция)
    «Славия» Прага (Чехия) — «Динамо» Киев (Украина)
    ПАОК (Греция) — «Спартак» Москва (Россия) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Аншлаг и скучные нули в Самаре
  • 31/07/2018 в 22:57
    •
  • Прогноз
  • «Лех» — «Шахтер» Солигорск
  • 2,39
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Словении не будет голевой феерии
  • «Домжале» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1,74
    •
  • «Шахтер» даст бой полякам
  • «Лех» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 2,39
    •
  • Удержит ли «Кайрат» сенсационное преимущество?
  • АЗ — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    ЦСКА не смог начать сезон победой Футбол Аншлаг и скучные нули в СамареБезголевая ничья «Крыльев Советов» и ЦСКА в Самаре — в нашем обзоре прессы 31/07/2018 в 22:570
  • 19:08
    • «Спартак» заявил 29 игроков для участия в квалификации ЛЧ
  • 17:24
    • СМИ: «Барселона» начала переговоры с Погба
  • 15:37
    • ЦСКА подпишет ветерана НХЛ
    Марко Верратти (справа) вернулся в строй после травмы Футбол ПСЖ в хорошей форме подходит к сезонуРеакция прессы на матч ПСЖ — «Атлетико» 31/07/2018 в 19:550
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Команды с постсоветского пространства пройдут дальше в ЛЧ
  • 3,39
    •
  • 22:54
    • «Базель» вылетел из Лиги чемпионов
  • 22:40
    • Англия готовит заявку на проведение ЧМ-2030
  • 22:21
    • «Црвена Звезда» обыграла «Судуву» в матче Лиги чемпионов
    Унаи Эмери Футбол Медовый месяц. Эмери ведет «Арсенал» в правильном направленииПод руководством испанского тренера «канониры» с оптимизмом подходят к новому сезону 31/07/2018 в 14:510
  • 21:56
    • «Карабах» и «Астана» продолжают борьбу в Лиге чемпионов
  • 21:28
    • Хачанов уступил 85-й ракетке мира в Вашингтоне
  • 19:48
    • Во Франции одобрили использование системы VAR
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие