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    Англия готовит заявку на проведение ЧМ-2030

    Сборная Англии Футбол Англии ФИФА
    Футбольная ассоциация Англии готовит заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает SkySports.

    Футболисты сборной Англии
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    Если подача заявки состоится, и она окажется успешной, то для Англии это будет первый мундиаль с 1966 года.

    Конкурентами Англии, скорее всего, станут Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые должны подать совместную заявку. Не исключено, что Марокко тоже включится в борьбу.

    Футбольная ассоциация Северной Ирландии уже высказала позицию по поводу инициативы английских коллег.

    «Мы поддержали бы любую заявку, которая привела бы чемпионат мира в Северную Ирландию», — говорится в сообщении ассоциации. 0

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