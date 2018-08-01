Англия готовит заявку на проведение ЧМ-2030

Футбольная ассоциацияготовит заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщает SkySports.

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Если подача заявки состоится, и она окажется успешной, то для Англии это будет первый мундиаль с 1966 года.

Конкурентами Англии, скорее всего, станут Аргентина, Уругвай и Парагвай, которые должны подать совместную заявку. Не исключено, что Марокко тоже включится в борьбу.

Футбольная ассоциация Северной Ирландии уже высказала позицию по поводу инициативы английских коллег.

«Мы поддержали бы любую заявку, которая привела бы чемпионат мира в Северную Ирландию», — говорится в сообщении ассоциации. 0