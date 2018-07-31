Гончаренко: Не хватило эмоций и опыта

Главный тренерпрокомментировал ничью с(0:0) в поединке первого тура РФПЛ.

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«В целом не хватало остроты, подходов к воротам, взаимодействия группы атаки и стандартных положений, то есть всего комплекса. Даже когда были варианты с быстрыми атаками, мы плохо мячом распоряжались. Поэтому думаю, что сегодняшняя игра должна была так и закончиться. Немного моментов создали, и даже предпосылок было немного для того, чтобы завершать атаки.

Физически, думаю, после Суперкубка мы стали еще лучше, потому что 120 проведенных минут всегда позволяют поднять команду в этом плане на еще более высокий уровень. Возможно, чуть не хватило эмоций, но скорее все-таки не хватило опыта», — цитирует Гончаренко «Чемпионат». 0