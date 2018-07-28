ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАТактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона
  • 23:27
    • «Ростов» в большинстве победил «Ахмат»
  • 23:13
    • «Челси» взял верх над «Интером» в серии пенальти
  • 22:18
    • «Ювентус» по пенальти победил «Бенфику» в матче МКЧ
  • 22:00
    • Фанаты «Спартака» выступили против введения Fan ID в РПЛ
  • 20:49
    • Гол Жиго принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Ташаев: Аплодисменты болельщиков «Спартака» вселили в меня уверенность

    Спартак Оренбург РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев, вышедший на замену во втором тайме матча против «Оренбурга» (1:0) и дебютировавший за красно-белых, рассказал, какие задачи ставил перед ним Массимо Каррера.

    Александр Ташаев
    Александр Ташаев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Главной нашей задачей было выиграть, что мы и сделали — 1:0. У нас все ребята — это основной состав.

    В нем большая группа футболистов, а ротация — дело тренера. Никаких необычных установок не было.

    Саша Ломовицкий — молодец! Мне кажется, для дебюта он очень хорошо сыграл. Молодой парень, думаю, его ждет отличная карьера.

    Никаких проблем с тем, что начал в запасе. Это первая игра в сезоне, а конкуренция никому не мешала.

    Если вас интересует именно Ломовицкий, то, повторю, он очень хороший футболист. А кто будет выходить на поле, решит тренер.

    Хорошо, что нам удалось забить быстрый гол. Если бы до перерыва не сделали этого, соперник мог почувствовать уверенность, отыскать в себе силы и стал бы более мотивированным. А так мы тоже вторую половину провели с хорошим настроением.

    Ребров встретил в команде очень хорошо. Он лидер команды, очень опытный футболист, я ему особенно благодарен.

    Мы же уже говорили, что та ситуация в прошлом сезоне, когда мы потолкались — всего лишь эмоции. Мы еще тогда могли пожать друг другу руки, сразу после матча.

    Болельщики "Спартака" встретили аплодисментами. Конечно, это придало уверенности в себе! Когда тебе хлопают 36 тысяч болельщиков, это очень помогает и вселяет уверенность», — приводит слова Ташаева «Спорт-Экспресс». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Десять вингеров для клубов АПЛ. Среди них есть представитель «Спартака»
  • Вчера в 12:05
    •
  • Прогноз
  • «Тамбов» — «Нижний Новгород»
  • 1.70
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Действительно ли возможности «МЮ» недооценивают?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1,90
    •
  • «Бавария» разберется с молодежью Гвардиолы
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1,98
    •
  • Каким получится старт «Барселоны» в США?
  • «Барселона» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Мохамед Салах сравнял счет в матче Футбол Репетиция борьбы за чемпионство. «Ливерпуль» огорчил ГвардиолуСМИ — о победе «красных» над «Манчестер Сити» 26/07/2018 в 20:010
  • 17:53
    • РФС открыл дело против болельщиков «Локомотива»
  • 17:35
    • Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
  • 16:36
    • «Арсенал» разгромил «Пари Сен-Жермен» на Международном кубке чемпионов
    Александр Головин Футбол Головин выбрал правильных русскихПереход полузащитника сборной России Александра Головина из московского ЦСКА в «Монако» — в нашем обзоре прессы 26/07/2018 в 11:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Победы «Урала» и «Спартака»
  • 2.93
    •
  • 22:58
    • Ташаев: Аплодисменты болельщиков «Спартака» вселили в меня уверенность
  • 22:41
    • Максименко: Готов стать первым номером «Спартака», но решение за Каррерой
  • 22:13
    • Чебан: Надо разъяснить фанатам все про Fan-Id, они нас поддержат
    Голов в новом сезоне мы тоже ждем побольше Футбол Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛДелимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19 26/07/2018 в 03:310
  • 15:22
    • Потапова — первая финалистка Moscow River Cup
  • 14:34
    • Черчесов получил орден Александра Невского
  • 14:20
    • СМИ: «Реал» отказался от приобретения от Азара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие