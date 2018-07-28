Ташаев: Аплодисменты болельщиков «Спартака» вселили в меня уверенность

Полузащитник «Спартака», вышедший на замену во втором тайме матча против(1:0) и дебютировавший за красно-белых, рассказал, какие задачи ставил перед ним Массимо Каррера.

«Главной нашей задачей было выиграть, что мы и сделали — 1:0. У нас все ребята — это основной состав.

В нем большая группа футболистов, а ротация — дело тренера. Никаких необычных установок не было.

Саша Ломовицкий — молодец! Мне кажется, для дебюта он очень хорошо сыграл. Молодой парень, думаю, его ждет отличная карьера.

Никаких проблем с тем, что начал в запасе. Это первая игра в сезоне, а конкуренция никому не мешала.

Если вас интересует именно Ломовицкий, то, повторю, он очень хороший футболист. А кто будет выходить на поле, решит тренер.

Хорошо, что нам удалось забить быстрый гол. Если бы до перерыва не сделали этого, соперник мог почувствовать уверенность, отыскать в себе силы и стал бы более мотивированным. А так мы тоже вторую половину провели с хорошим настроением.

Ребров встретил в команде очень хорошо. Он лидер команды, очень опытный футболист, я ему особенно благодарен.

Мы же уже говорили, что та ситуация в прошлом сезоне, когда мы потолкались — всего лишь эмоции. Мы еще тогда могли пожать друг другу руки, сразу после матча.

Болельщики "Спартака" встретили аплодисментами. Конечно, это придало уверенности в себе! Когда тебе хлопают 36 тысяч болельщиков, это очень помогает и вселяет уверенность», — приводит слова Ташаева «Спорт-Экспресс». 0