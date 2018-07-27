Полузащитник «Эвертона» может перейти в «Вердер»

Полузащитники сборнойблизок к переходу в, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, «музыканты» согласовали детали сделки по голландскому хавбеку и должны подписать его в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро, что станет рекордом для немецкого клуба.

Напомним, Классен перешел в «Эвертон» прошлым летом из «Аякса». В составе «ирисок» 25-летний футболист провел 16 поединков и результативными действиями не отметился.

Также он провел 16 матчей в составе национальной команды Голландии, забив в них четыре гола. 0