Полузащитник «Эвертона» может перейти в «Вердер»

Дэви Классен
90min.com
По информации источника, «музыканты» согласовали детали сделки по голландскому хавбеку и должны подписать его в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро, что станет рекордом для немецкого клуба.
Напомним, Классен перешел в «Эвертон» прошлым летом из «Аякса». В составе «ирисок» 25-летний футболист провел 16 поединков и результативными действиями не отметился.
Также он провел 16 матчей в составе национальной команды Голландии, забив в них четыре гола. 0