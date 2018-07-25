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    «Спорт ФМ» из-за финансовых проблем станет музыкальным радио

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    Спортивная радиостанция «Спорт ФМ» из-за финансовых проблем изменит свой формат вещания, добавив в эфир больше музыки, заявил генеральный директор «Европейской медиагруппы» Роман Емельянов.

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    Эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет.

    Разрешение на расширение формата и увеличение музыкального времени ЕМГ уже получила у Роскомнадзора.

    Аналитики на радиостанции больше не будет, 15 — 20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией.

    Но будет выходить еще ряд программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т. д.

    Как Емельянов сообщил изданию «Ведомости», штат будет существенно сокращен. Сейчас над контентом радиостанции работают от 80 до 100 человек с учетом внештатных сотрудников.

    У большинства из них срочные договоры, срок действия которых заканчивается, части сотрудников их могут не продлить, с остальными будет продлен договор на аутсорсинге.

    Радиостанция «Спорт FM» в нынешнем ее формате была запущена в 2013 г. Станция входит в медиахолдинг ЕМГ, которому также принадлежат станции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Новое радио» и т. д.

    Создатели «Спорт FM» не скрывали, что одна из основных целей запуска — это полноценное освещение Олимпийских игр в Сочи, которые прошли в 2014 г. 0

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