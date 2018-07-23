«Динамо» объявило о трансфере Жоазиньо

Бывший футболистбразилецстал новичком московского, об этом было объявлено на встрече с болельщиками «бело-голубых».

В понедельник в Москве проходит традиционная встреча «Динамо» с болельщиками. Жоаозиньо будет выступать за столичный клуб под номером 22.

Соглашение с футболистом, имеющим статус свободного агента и играющим на позиции левого полузащитника, заключено до конца сезона 2018/19.

В августе 2016 года Жоаозиньо получил российское гражданство, поэтому не будет считаться легионером в соревнованиях РФС.

«У нас ощущался определенный дефицит фланговых футболистов, поэтому в первую очередь было решено укрепить именно эту позицию. Естественно, исходя из имеющихся финансовых возможностей.

По итогам тщательного анализа трансферного рынка остановились на кандидатуре Жоаозиньо.

Конечно, мы понимаем, что берем футболиста, который восстановился после тяжелой травмы, футболиста, с которым предыдущий клуб не стал продлевать контракт.

Но мы убеждены, что московское "Динамо" станет для Жоаозиньо тем самым клубом в карьере, в котором он докажет, что его рано списали, и что он был, есть и будет футболистом высочайшего уровня», — сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров клубной пресс-службе.

Жоаозиньо выступал за «Краснодар» с 2011 года. 0