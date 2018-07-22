«Нижний Новгород» арендовал одноименный стадион на ближайший сезон

Стадион «Нижний Новгород»
ФК «Нижний Новгород»
Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
«Арендное соглашение заключено до конца сезона. Суммы пока нет, она будет определена по факту, после каждого матча в зависимости от услуг, которые будет предоставлять "Спорт-Инжиниринг".
У нас нет никаких проблем с арендой стадиона, есть полное взаимопонимание. Инфраструктура великолепная, газон хорошего качества», — цитирует Сватковского ТАСС. 0