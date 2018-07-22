«Нижний Новгород» арендовал одноименный стадион на ближайший сезон

«Нижний Новгород», выступающий в Футбольной национальной лиге, взял в аренду одноименный стадион до завершения сезона 2018/19.

Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

«Арендное соглашение заключено до конца сезона. Суммы пока нет, она будет определена по факту, после каждого матча в зависимости от услуг, которые будет предоставлять "Спорт-Инжиниринг".

У нас нет никаких проблем с арендой стадиона, есть полное взаимопонимание. Инфраструктура великолепная, газон хорошего качества», — цитирует Сватковского ТАСС. 0