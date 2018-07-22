«Ротор» арендовал «Волгоград Арену»

Волгоградскийарендовалдо конца сезона 2018-2019.

Как сообщает сайт госзакупок, аренда стадиона обойдется «Ротору» в 26 миллионов 19 тысяч 992,46 рубля.

Также отмечается, что на каждую игру «Ротор» будет заключать дополнительный договор на оказание услуг по обеспечению безопасности, общественного порядка и пропускного режима на стадионе. Общая сумма проведения одного матча на «Волгоград Арене» обойдется клубу более чем в 4 миллиона рублей.

Напомним, «Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018. Стадион вмещает 45568 человек. 0