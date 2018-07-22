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    «Ротор» арендовал «Волгоград Арену»

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    Волгоградский «Ротор» арендовал «Волгоград Арену» до конца сезона 2018-2019.

    «Волгоград Арена»
    «Волгоград Арена»
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    Как сообщает сайт госзакупок, аренда стадиона обойдется «Ротору» в 26 миллионов 19 тысяч 992,46 рубля.

    Также отмечается, что на каждую игру «Ротор» будет заключать дополнительный договор на оказание услуг по обеспечению безопасности, общественного порядка и пропускного режима на стадионе. Общая сумма проведения одного матча на «Волгоград Арене» обойдется клубу более чем в 4 миллиона рублей.

    Напомним, «Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018. Стадион вмещает 45568 человек. 0

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