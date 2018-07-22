Фекир останется в «Лионе»

Президентподтвердил информацию о том, что нападающийостанется в его клубе в следующем сезоне.

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«Не думаю, что Фекир уйдет. Сейчас в футболе ни в чем нельзя быть уверенным до конца, но я ожидаю, что Набиль останется в команде, он нам нужен. Набиль будет в "Лионе" в следующем сезоне.

У меня не сложилось впечатление, что он хочет уйти. Я хочу, чтобы Набиль остался, этого хочет и главный тренер команды Бруно Женезио. На 90% Фекир будет в "Лионе" в следующем сезоне», — цитирует Ола maxifoot.fr.

Ранее сообщалось, что Фекир был близок к переходу в «Ливерпуль», однако в последний момент сделка по 25-летнему французу сорвалась. 0