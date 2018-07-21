Витиньо опроверг информацию о недовольстве заменой в матче с «Енисеем»

Нападающий ЦСКАзаявил, что замена в товарищеском матче с «Енисеем» (1:1) была ожидаема для него.

Ранее появилась информация, что бразилец не пожал руку главному тренеру Виктору Гончаренко.

«Позволю себе не согласиться с самим тоном вопроса. Когда меня заменили, что ожидаемо для товарищеской игры, я прямиком направился в раздевалку, чтобы пройти курс физиотерапии, необходимый для быстрого восстановления. Всегда так поступаю после тренировок, товарищеских и официальных матчей.

Я не прошел через микст-зону, так как матч был товарищеским. Посещения микст-зоны в данном случае не предполагалось.

В конце матча я разговаривал с одноклубниками, фотографировался и раздавал автографы, а затем еще и ждал Бекао», — цитирует Витиньо Globo Esporte. 0