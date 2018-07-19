«Краснодар» объявил о переходе защитника «Депортиво»

Защитник «Депортиво»продолжит карьеру в

«Бразильский защитник Сидней — следующий новичок "Краснодара"! 28-летний футболист перейдёт в ряды "быков" из испанского "Депортиво".

Сидней прибыл в расположение чёрно-зелёных в Австрии. Уже по возвращении в Краснодар он пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Ранее сообщалось, что в услугах Сиднея были заинтересованы также «Бетис» и «Вильярреал», но эти клубы смущали высокая стоимость трансфера игрока (10 млн евро) и то, что он не является гражданином ЕС.

В прошлом сезоне Сидней провёл в Примере 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 передачу. 0