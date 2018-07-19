«Пюник» Талалаева выбил «Вардар» из Лиги Европы

Андрей Талалев
«Тамбов»
Напомним, что армянский клуб возглавляет российский специалист Андрей Талалаев.
В составе «Вардара» 90 минут провел российский форвард Максим Максимов.
За «Пюник» сыграли сразу пятеро россиян: вратарь Евгений Кобозев, защитники Максим Жестоков и Вячеслав Дмитриев, хавбек Денис Войнов и нападающий Виталий Стежко.
Во втором раунде «Пюник» сыграет с казахстанским «Тоболом».
Лига Европы. 1-й отборочный раунд. Ответные матчи
«Вардар» (Македония) — «Пюник» (Армения) — 0:2 (0:0)
Голы: Бальде, 85 (0:1). Бальде, 89 (0:2)