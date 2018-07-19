В Находке планируют возродить футбольный клуб

Мэр Находкизаявил о решении возрождения футбольного клуба

«"Океан" был многократным чемпионом Приморья, успешно играл на профессиональном уровне и всегда был очень популярен у жителей города. К сожалению, из-за отсутствия финансирования команда исчезла. Но это неправильно. Находка — третий по объемам грузоперевалки порт страны, а команду потеряли. Даже стыдно, что у других муниципалитетов — намного меньших, чем Находка, — есть свои футбольные команды, а у нас — нет», — цитирует Гладких nakhodka-city.ru.

Напомним, что команда из-за финансовых проблем была расформирована в 2017 году. 0