«Урожай» рискует не сыграть в ПФЛ

Футбольный клуб, который должен заменить, снявшуюся с ФНЛ из-за серьезных финансовых проблем, может прекратить существование, сообщает «Спорт-Экспресс»

Новый клуб заявился в зону «Юг» второго дивизиона. Но на сегодняшний день не ясно, будет ли команда, которую возглавил Владимир Газзаев, играть в ПФЛ.

Возникло непонимание между администрацией Краснодарского края и владельцем клуба, предпринимателем Мишелем Литваком.

Команда не тренировалась последние пять дней, деятельность клуба приостановлена.

Нет ясности с тем, как будет называться команда в предстоящем сезоне.

От названия «Урожай» было принято отказаться. Вариант Литвака — «Нефтяник», у администрации края другие пожелания.

Кроме того, по информации издания, главный тренер Владимир Газзаев покидает «Урожай».

С высокой долей вероятности, руководить командой будет Евгений Калешин, в минувшем сезоне возглавлявший «Кубань».

В субботу, 21 июля, команда должна стартовать в розыгрыше Кубка России. В 1/256 финала краснодарцы встретятся с «Кубань Холдинг». 0