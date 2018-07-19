«Урожай» рискует не сыграть в ПФЛ

Новый клуб заявился в зону «Юг» второго дивизиона. Но на сегодняшний день не ясно, будет ли команда, которую возглавил Владимир Газзаев, играть в ПФЛ.
Возникло непонимание между администрацией Краснодарского края и владельцем клуба, предпринимателем Мишелем Литваком.
Команда не тренировалась последние пять дней, деятельность клуба приостановлена.
Нет ясности с тем, как будет называться команда в предстоящем сезоне.
От названия «Урожай» было принято отказаться. Вариант Литвака — «Нефтяник», у администрации края другие пожелания.
Кроме того, по информации издания, главный тренер Владимир Газзаев покидает «Урожай».
С высокой долей вероятности, руководить командой будет Евгений Калешин, в минувшем сезоне возглавлявший «Кубань».
В субботу, 21 июля, команда должна стартовать в розыгрыше Кубка России. В 1/256 финала краснодарцы встретятся с «Кубань Холдинг». 0