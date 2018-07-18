Левандовский до сих пор не отошел от неудачи в России

Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии»рассказал, что выступление на чемпионате мира-2018 стало для него большим разочарованием.

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Напомним, что Польша заняла последнее место в группе H на ЧМ-2018, набрав три очка. Нападающий не сумел отметиться забитыми мячами.

«У меня было несколько бессонных ночей после вылета с чемпионата мира. Я думал о том, почему все пошло не так.

Может, я не их тех, кто открыто показывает свои чувства, но они у меня есть. Это сильно ранит. Я еще не переварил все это.

У меня были большие амбиции, но реальность оказалась совершенно другой. Мое сердце ранено.

Тревожили ли меня трансферные слухи во время турнира? Нет, я не думал об этом. Проходил уже через такие ситуации и научился справляться с ними», — цитирует поляка Sportbox. 0