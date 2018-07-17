Гинер: Если по Фернандесу будут предложения, его можно отпустить

Президент ЦСКАсообщил, что в случае поступления предложения из Европы клуб будет готов расстаться с защитником

Ранее сообщалось, что игроком интересовалась «Валенсия». но их не устроила выставленная армейцами цена в 20 миллионов евро.

«Чемпионат мира закончился два дня назад. Все клубы только-только начинают свою работу. А про Марио я всегда говорил, что он великий игрок, звезда.

И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошёл в символическую сборную турнира, это огромный результат.

Если будут по нему предложения, то его можно отпустить. Чтобы он поиграл в зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему ещё можно расти, но уверен, что это возможно.

Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Мне кажется, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь.

Он не из тех, кто уедет за границу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином», — сказал Гинер Sport24. 0