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    Дзюба обошел Месси в британском рейтинге лучших игроков ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Британское издание Sky Sports представило рейтинг из топ-50 игроков, которые выступали на чемпионате мира в России.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
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    Подсчет очков каждого участника основывался на 32 различных показаниях.

    Лучшим по итогам турнира был признан француз Килиан Мбаппе, а в тройку вошли бельгиец Эден Азар и бразилец Неймар.

    В рейтинге оказались пять представителей сборной России. Форвард Артем Дзюба расположился на 18-й строчке и обошел Лионеля Месси (34), Луиса Суареса (31) и других. Кроме того, 25-м стал Денис Черышев, 30-м — Марио Фернандес, 32-м — Александр Головин, а 42-м — Роман Зобнин.

    Топ-10 рейтинга Sky Sports:

    1. Килиан Мбаппе (Франция)
    2. Эден Азар (Бельгия)
    3. Неймар (Бразилия)
    4. Лука Модрич (Хорватия)
    5. Киран Триппьер (Англия)
    6. Антуан Гризманн (Франция)
    7. Тибо Куртуа (Бельгия)
    8. Поль Погба (Франция)
    9. Кевин Де Брейне (Бельгия)
    10. Филиппе Коутиньо (Бразилия). 0

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