Первый вице-президент РФСсчитает, что футболистам сборнойпо силам сотворить историю в финале чемпионата мира против команды

«Если говорить о фаворите финала чемпионата мира по футболу, то некоторое преимущество имеет сборная Франции, так как у них на стадии плей-офф не было матчей с дополнительным временем, тогда как хорваты все матчи этой стадии отыграли с ним. Вопрос заключается в том, хватит ли сборной Хорватии времени для восстановления к финальному матчу. На мой взгляд, хорватам по силам сотворить историю.

Очень символично, что 20 лет назад французы и хорваты уже играли в полуфинале чемпионата мира во Франции, это добавляет особой интриги матчу. Франция все же имеет небольшое преимущество. И, конечно же, у них есть Дидье Дешам, который сам был чемпионом мира в составе сборной Франции и настроен привести команду к чемпионству», — цитирует ТАСС Симоняна.

Финальный поединок между сборными Франции и Хорватии пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». 0