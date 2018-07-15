Модрич: Работа арбитра в матче с Францией вызывает удивление

Капитан сборной Хорватиивыразил удивление работой арбитра Нестора Питаны во время финала чемпионата мира, в котором его команда проиграла Франции (2:4).

Счет французы открыли после автогола хорватского форварда Марио Манджукича, впоследствии при счете 1:1 француз Антуан Гризманн реализовал пенальти, который был назначен после видепросмотра эпизода. Арбитр усмотрел игру рукой со стороны хорватского игрока.

«Подняла ли настроение награда лучшего футболиста турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, — это победа Хорватии.

Я действительно считаю, что нам не повезло. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают.

Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи ВАР. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра.

Перед первым годом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет. Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти.

Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать "камбэки". Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли.

К сожалению, этого оказалось недостаточно», — приводит слова Модрича «Спорт-Экспресс». 0