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    Модрич: Работа арбитра в матче с Францией вызывает удивление

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    Капитан сборной Хорватии Лука Модрич выразил удивление работой арбитра Нестора Питаны во время финала чемпионата мира, в котором его команда проиграла Франции (2:4).

    Лука Модрич
    Лука Модрич
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    Счет французы открыли после автогола хорватского форварда Марио Манджукича, впоследствии при счете 1:1 француз Антуан Гризманн реализовал пенальти, который был назначен после видепросмотра эпизода. Арбитр усмотрел игру рукой со стороны хорватского игрока.

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    • «Подняла ли настроение награда лучшего футболиста турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, — это победа Хорватии.

    Я действительно считаю, что нам не повезло. И каждый в нашей команде думает так же. Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают.

    Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи ВАР. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра.

    Перед первым годом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет. Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти.

    Такие моменты всегда убивают команду. Невозможно постоянно совершать "камбэки". Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли.

    К сожалению, этого оказалось недостаточно», — приводит слова Модрича «Спорт-Экспресс». 0

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