Сорокин: ЧМ-2018 получился весьма успешным и на футбольном поле, и за его пределами

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018»подвел итоги чемпионата мира-2018.

«На этом турнире было поставлено много рекордных цифр. Турнир получился весьма успешным и на футбольном поле, и за его пределами. Нельзя не сказать о нашей сборной. Наша команда выступила блестяще, впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира. Вошла в топ 5 по результативности, забив 11 голов. Посещаемость стадионов нас приятно удивила — 98 %.

Завтра мы преодолеем цифру в 3 миллионов билетов. Вы сами видели, что на стадионах почти не было свободных мест. Мы доказали, что являемся поистине футбольной страной. Было много нововведений: система видео-помощи арбитрам, четвёртая замена и так далее. Прекрасно справилась транспортная система с огромной нагрузкой», — передает Сорокина «Чемпионат».

Напомним, чемпионат мира-2018 проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. 0