Жилберто Силва: Сборная России на ЧМ-2018 удивила всех

Чемпион мира в составеподелился впечатлениями от выступленияна ЧМ-2018, а также организации турнира.

«Сборная России удивила всех, весь футбольный мир, показала очень хороший результат. Я приезжал в Россию до начала чемпионата мира, и судя по тому, что я видел, читал в газетах и наблюдал по телевидению, никто не думал даже о выходе из группы.

Показанный результат важен для страны, для подрастающего поколения, которое будет воодушевляться, видя игру главной команды. Прекрасно, что вся страна сплотилась вокруг команды и поддерживала ее», — цитирует Жилберто Силву ТАСС.

«Россия меня очень поразила, я впечатлен тем, что я здесь увидел. Очень понравилась организация, все замечательно», — добавил бразилец.