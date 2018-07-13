Тюрам: В сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше

Бывший защитник сборной Францииподелился мнением о форварде национальной команды

«Честно говоря, я знаю его очень долго! Мы впервые встретились, когда я играл за сборную Франции.

Тогда я привык оставаться после тренировок, чтобы поразвлечься и поиграть с детьми. Килиан тоже был там, ему было пять или шесть лет.

Этот парень очаровал меня за несколько минут. Помню, что спрашивал у всех, кто он и откуда родом.

Он все ещё выглядит как ребёнок, но обладает качеством, которое мне нравится: в сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше», — приводит слова Тюрама пресс-служба ФИФА. 0