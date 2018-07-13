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    Тюрам: В сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше

    Сборная Франции Футбол Франции Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший защитник сборной Франции Лилиан Тюрам поделился мнением о форварде национальной команды Килиане Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    «Честно говоря, я знаю его очень долго! Мы впервые встретились, когда я играл за сборную Франции.

    Тогда я привык оставаться после тренировок, чтобы поразвлечься и поиграть с детьми. Килиан тоже был там, ему было пять или шесть лет.

    Этот парень очаровал меня за несколько минут. Помню, что спрашивал у всех, кто он и откуда родом.

    Он все ещё выглядит как ребёнок, но обладает качеством, которое мне нравится: в сложных ситуациях Мбаппе играет даже лучше», — приводит слова Тюрама пресс-служба ФИФА. 0

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