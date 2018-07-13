Сампаоли не использовал Фасио и Ло Чельсо на ЧМ по совету Месси

Главный тренер сборной Аргентиныне использовал защитникаи хавбекав матчах чемпионата мира—2018 по совету, утверждает AS со ссылкой на аргентинскую газету Clarin.

По данным издания, перед началом турнира капитан сборной Аргентины в разговоре с Сампаоли усомнился в том, что Фасио и Ло Чельсо могут быть полезны команде.

Ло Чельсо не сыграл на ЧМ-2018 ни минуты, а Фасио провёл лишь один тайм в матче 1/8 финала с командой Франции (3:4), который стал для аргентинцев последним на мировом первенстве.

По информации источника, Ло Чельсо провинился лишь тем, что во время одной из тренировок «опозорил» Месси, легко победив его в так называемый «футбольный теннис».

Таким образом подтверждается информация, что Месси оказывал прямое влияние на формирование состава сборной Аргентины на чемпионате мира. 0