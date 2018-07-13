«Локомотив» сыграл вничью в третьем подряд матче на сборах в Австрии

Московскийна сборах в Австрии провёл товарищеский матч с местным— 0:0.

В данной встрече за железнодорожников дебютировал 26-летний защитник Брайн Идову, вышедший на замену на 63-й минуте.

По итогам розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» впервые за 14 лет сумел завоевать титул чемпиона страны.

«Вольфсберг» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате Австрии.

В предыдущих контрольных матчах на австрийском сборе «Локомотив» сыграл вничью с местной «Аустрией Клагенфурт» (1:1, голом у «железнодорожников» отличился Рифат Жемалетдинов) и хорватским «Осиеком» (0:0). 0