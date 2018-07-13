ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» празднует гол в ворота «Динамо»Усердная работа в Австрии. «Зенит» под руководством Семака только побеждает
  • 22:19
    • «Реал» сделал официальное заявление по возможному переходу Неймара
  • 21:58
    • Андерсон обыграл Изнера в 1/2 финала Уимблдона
  • 21:14
    • Эдер вернется в «Локомотив»
  • 20:30
    • Сампаоли не использовал Фасио и Ло Чельсо на ЧМ по совету Месси
  • 18:59
    • Черчесов может возглавить клуб бундеслиги
    Все новости спорта

    «Локомотив» сыграл вничью в третьем подряд матче на сборах в Австрии

    Товарищеские матчи Локомотив РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Московский «Локомотив» на сборах в Австрии провёл товарищеский матч с местным «Вольфсбергом» — 0:0.

    В матче дебютировал Брайан Идову
    В матче дебютировал Брайан Идову
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В данной встрече за железнодорожников дебютировал 26-летний защитник Брайн Идову, вышедший на замену на 63-й минуте.

    По итогам розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» впервые за 14 лет сумел завоевать титул чемпиона страны.

    «Вольфсберг» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате Австрии.

    В предыдущих контрольных матчах на австрийском сборе «Локомотив» сыграл вничью с местной «Аустрией Клагенфурт» (1:1, голом у «железнодорожников» отличился Рифат Жемалетдинов) и хорватским «Осиеком» (0:0). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Международный кубок чемпионов: когда, кто и с кем играет
  • Вчера в 21:14
    •
  • Прогноз
  • Франция — Хорватия
  • 1,91
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серене легко не будет
  • Анжелик Кербер — Серена Уильямс. Прогноз и ставки
  • 1,95
    •
  • Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?
  • Бельгия — Англия. Прогноз и ставки
  • 2,20
    •
  • Провалит ли Франция второй финал большого турнира подряд?
  • Франция — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1,91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Серена Уильямс Теннис Уимблдон. Кербер снова сыграет в финале с Сереной УильямсРезультаты матчей очередного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» Вчера в 18:180
  • 15:33
    • СМИ: «Ростов» откажется от аренды нового стадиона
  • 15:16
    • Эрнандес принял предложение ЦСКА
  • 12:40
    • «Челси» объявил об отставке Конте
    Джесси Лингард Футбол Четыре проблемы «Трех львов»Почему Англия проиграла Хорватии в полуфинале ЧМ-2018 Вчера в 14:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Повторение финала-2011
  • 1,94
    •
  • 22:56
    • «Локомотив» сыграл вничью в третьем подряд матче на сборах в Австрии
  • 22:45
    • Питана: Назначение на финал ЧМ-2018 сравнимо с тем, когда узнал, что стану отцом
  • 22:34
    • Ласицкене прервала серию из 45 побед
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии Футбол Сборная Англии сама отдала победу ХорватииРеакция спортивной прессы на выход хорватской команды в финал чемпионата мира Вчера в 02:130
  • 11:20
    • «Лацио» интересен Дзагоев
  • 21:40
    • «Бешикташ» требует у «Ливерпуля» 35 миллионов евро за Виду
  • 21:27
    • Мендьета: Выступление Черышева на ЧМ-2018 не стало сюрпризом
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие