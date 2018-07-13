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    Лам: Убеждён, что Германия вновь сможет подтвердить известные слова Линекера

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    Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам поделился мнением о выступлении европейских сборных на чемпионате мира в России.

    Филипп Лам
    Филипп Лам
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    «Меня немного удивил тот факт, что до полуфинала дошли только европейские сборные, ведь я всегда думал, что в четвёрке сильнейших точно должна оказаться команда из Южной Америки.

    В составе южноамериканских сборных, будь то Бразилия, Аргентина или Уругвай, всегда есть игроки, обладающие даром свыше.

    У нас в Европе создана лучшая инфраструктура. Национальные чемпионаты Германии, Англии, Испании, Италии и Франции — самые богатые и зрелищные лиги планеты.

    Здесь даже лучшим футболистам мира приходится сталкиваться с сильнейшей конкуренцией. Именно эти обстоятельства делают европейские сборные такими сильными.

    В первую очередь от этого выигрывают такие небольшие страны, как Бельгия или Хорватия.

    Выступление сборной Германии на ЧМ-2018? Формирование, построение команды, способной выиграть Евро и чемпионат мира, — это долгий и очень сложный процесс, который чем-то напоминает создание произведения искусства.

    То, что мы видели от Германии в России, нельзя назвать шедевром искусства. Тем не менее я убеждён, что у Германии есть силы для обновления и воспитания нового поколения футболистов, которое вновь сможет подтвердить известные слова Гари Линекера о том, что футбол — это простая игра, в которой 22 человека гоняют мяч в течение 90 минут, а в конце всегда побеждают немцы», — приводит слова Лама пресс-служба ФИФА. 0

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