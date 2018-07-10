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    Хендерсон: Сборная Англии сосредоточена на матче с хорватами, а не на истории

    Сборная Англии Футбол Англии Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон заявил, что игроки его команды сосредоточены на игре с командой Хорватии на чемпионате мира, а не на истории английского футбола.

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон
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    Полуфинальный матч чемпионата мира между командами Англии и Хорватии пройдет на московском стадионе «Лужники» в среду.

    «Я думаю, мы должны сосредоточиться на том, что должны сделать, а не на истории. Это очень важная игра для нас, и дополнительная мотивация нам не нужна.

    У нас были победы в прошлом, в том числе в 1966 году, когда чемпионат мира был в Англии. Надеюсь, в течение ближайшей недели мы добьемся еще пары побед.

    Я пытаюсь быть лидером, но хочу выигрывать в команде; один в поле не воин. Я просто вношу свой вклад, мы идем вперед.

    В течение карьеры я не помню, чтобы нас так поддерживали. Хотя раньше мы не доходили до такого уровня. Мы гордимся такой поддержкой.

    Наша страна и болельщики много лет страдали, когда наша команда не показывала результатов. Сейчас они полны энтузиазма. Сейчас мы едины.

    Наша страна переживала в истории много трудностей, но спорт может объединять людей. И сейчас мы чувствуем, как дома нас все поддерживают. Это большая привилегия для нас», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции выделил лидерские качества Хендерсона.

    «Это не просто часть нашей команды, он лидер. Слава богу, у нас есть такой игрок. Порой его недооценивали, но сейчас он вышел на международный уровень», — отметил Саутгейт. 0

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