Хендерсон: Сборная Англии сосредоточена на матче с хорватами, а не на истории

Полузащитник сборной Англиизаявил, что игроки его команды сосредоточены на игре с командой Хорватии на чемпионате мира, а не на истории английского футбола.

Полуфинальный матч чемпионата мира между командами Англии и Хорватии пройдет на московском стадионе «Лужники» в среду.

«Я думаю, мы должны сосредоточиться на том, что должны сделать, а не на истории. Это очень важная игра для нас, и дополнительная мотивация нам не нужна.

У нас были победы в прошлом, в том числе в 1966 году, когда чемпионат мира был в Англии. Надеюсь, в течение ближайшей недели мы добьемся еще пары побед.

Я пытаюсь быть лидером, но хочу выигрывать в команде; один в поле не воин. Я просто вношу свой вклад, мы идем вперед.

В течение карьеры я не помню, чтобы нас так поддерживали. Хотя раньше мы не доходили до такого уровня. Мы гордимся такой поддержкой.

Наша страна и болельщики много лет страдали, когда наша команда не показывала результатов. Сейчас они полны энтузиазма. Сейчас мы едины.

Наша страна переживала в истории много трудностей, но спорт может объединять людей. И сейчас мы чувствуем, как дома нас все поддерживают. Это большая привилегия для нас», — приводит слова игрока «Р-Спорт».

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт на пресс-конференции выделил лидерские качества Хендерсона.

«Это не просто часть нашей команды, он лидер. Слава богу, у нас есть такой игрок. Порой его недооценивали, но сейчас он вышел на международный уровень», — отметил Саутгейт. 0