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    ЧМ-2018. Россия — Хорватия (обновляется)Фотогалерея: ЧМ-2018. Россия — Хорватия (обновляется)
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    Россия и Хорватия обменялись голами до перерыва

    Россия — Хорватия 1:1 после первого тайма

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная России играет вничью с командой Хорватии (1:1) после первого тайма матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

    Россия — Хорватия
    Россия — Хорватия
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    Матч проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр — Сандро Рикки из Бразилии.

  • ЧМ-2018. Россия — Хорватия (обновляется)
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    • Россияне очень активно начали встречу, прессингуя и атакую, но хорватская команда довольно быстро взяла мяч под свой контроль, хотя игра в созидании у команды Далича не слишком получалась.

    Счет в матче на исходе получаса матча открыли россияне. На 31-й минуте Денис Черышев получил обратную передачу от Дзюбы, продвинулся вперёд и нанёс удар на исполнение в верхний угол — Субашич взглядом проводил мяч, влетевший в «девятку» ворот.

    Черышев забил лучший гол дня

    Отыгрались хорваты уже на 39-й минуте. Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Андрей Крамарич головой послал мяч в дальний угол.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Победитель этого четвертьфинального матча сыграет в полуфинале с командой Англии, которая ранее со счетом 2:0 одержала победу над Швецией (фото).

    Следить за ходом матча можно тут. 0

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