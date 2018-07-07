Россия — Хорватия 1:1 после первого тайма

Матч проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр — Сандро Рикки из Бразилии.
Россияне очень активно начали встречу, прессингуя и атакую, но хорватская команда довольно быстро взяла мяч под свой контроль, хотя игра в созидании у команды Далича не слишком получалась.
Счет в матче на исходе получаса матча открыли россияне. На 31-й минуте Денис Черышев получил обратную передачу от Дзюбы, продвинулся вперёд и нанёс удар на исполнение в верхний угол — Субашич взглядом проводил мяч, влетевший в «девятку» ворот.
Отыгрались хорваты уже на 39-й минуте. Перишич бросил в прорыв Манджукича. Марио с левого края вошёл в штрафную и аккуратно навесил в центр, а Андрей Крамарич головой послал мяч в дальний угол.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
Победитель этого четвертьфинального матча сыграет в полуфинале с командой Англии, которая ранее со счетом 2:0 одержала победу над Швецией (фото).