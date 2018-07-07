Бистрович: Хорватия обыграет Россию, а Ребич забьет единственный гол

Полузащитник ЦСКАподелился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между Россией и Хорватией.

Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 21:00 мск.

«Думаю, это будет грандиозный матч. Шансы — 50 на 50. Россия — хозяйка чемпионата, у них отличная поддержка, это будет очень сложный матч.

Счет? Я не знаю, возможно, 1:0 в пользу Хорватии. Надеюсь, обойдется без пенальти в этот раз, а забьет Ребич.

Что касается физического состояния сборной Хорватии, да, я думаю, с Данией был сложный матч. Сборная Дании играла очень хорошо, и мы действительно немного устали. Но у ребят было 6 дней на восстановление, поэтому я думаю, что к матчу с Россией мы подойдем в идеальном состоянии», — сказал Бистрович пресс-службе ЦСКА. 0