Нигматуллин ждет от России победы над Хорватией со счетом 2:1

Бывший голкипер сборной Россииподелился своим мнением по поводу перспектив национальной команды в матче с Хорватией в рамках 1/4 финала ЧМ-2018.

«Я ожидаю победный для нас матч. Сборная Хорватии хотя и обладает прекрасным составом, но наша команда своим выступлением на чемпионате мира вселила надежду. И поэтому мы верим в то, что нам по силам добраться и до полуфинала.

Осталась восьмерка сильнейших команд мира, уверен, что без боя наша команда с поля не уйдет. Я предположил, что счет будет 2:1 в пользу сборной России. И надеюсь, что забьют наши бомбардиры — Артем Дзюба и Денис Черышев.

Вряд ли наша команда будет играть в открытый футбол, потому что хорваты обладают рядом очень хороших игроков высокого уровня, находящихся на ведущих ролях в известных клубах.

Думаю, что нам не стоит соревноваться с ними в открытом футболе. Понятно, что мы будем в защите играть не так закрыто, как в матче с командой Испании. Но нам все же надо действовать от обороны», — приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт». 0