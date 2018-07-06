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    Нигматуллин ждет от России победы над Хорватией со счетом 2:1

    Сборная России Футбол России Сборная Хорватии Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением по поводу перспектив национальной команды в матче с Хорватией в рамках 1/4 финала ЧМ-2018.

    Руслан Нигматуллин
    Руслан Нигматуллин
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    «Я ожидаю победный для нас матч. Сборная Хорватии хотя и обладает прекрасным составом, но наша команда своим выступлением на чемпионате мира вселила надежду. И поэтому мы верим в то, что нам по силам добраться и до полуфинала.

    Осталась восьмерка сильнейших команд мира, уверен, что без боя наша команда с поля не уйдет. Я предположил, что счет будет 2:1 в пользу сборной России. И надеюсь, что забьют наши бомбардиры — Артем Дзюба и Денис Черышев.

    Вряд ли наша команда будет играть в открытый футбол, потому что хорваты обладают рядом очень хороших игроков высокого уровня, находящихся на ведущих ролях в известных клубах.

    Думаю, что нам не стоит соревноваться с ними в открытом футболе. Понятно, что мы будем в защите играть не так закрыто, как в матче с командой Испании. Но нам все же надо действовать от обороны», — приводит слова Нигматуллина «Р-Спорт». 0

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