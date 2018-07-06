Кейн: Мы пока не думаем о золоте, прошла лишь половина турнира

Нападающий сборной Англии и лучший на данный момент бомбардир чемпионата миразаявил, что не думает о личных достижениях.

Только бразильцу Роналдо после 1974 года удавалось забить более шести голов за один чемпионат мира. У Кейна — уже шесть, и он может превзойти это достижение.

«Я об этом вообще не думал, пока вы мне не сказали. Я — форвард, должен помогать своей команде, забивать голы или отдавать результативные передачи.

Естественно, будем надеяться, что я смогу повысить свой результативный счет, но надо фокусироваться на командной игре и на победе.

Мы пока не думаем о золоте. Прошла лишь половина турнира, впереди достаточно длинный путь. Нужно сделать еще один шаг в ближайшем матче», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Перед четвертьфинальным матчем против Швеции Кейн признался, что после победы в серии пенальти над колумбийцами в 1/8 финала у британцев появилась уверенность в своих силах.

«Конечно! Это же плей-офф. Мы, как сказал наш тренер, молодая и неопытная команда.

Для нас тогда получилась очень сложная ночь, колумбийские болельщики яростно болели за своих, мы пропустили гол на последних минутах основного времени...

Но сумели перебороть себя и соперника. После таких побед появляются чувства победителей, становишься уверен в себе.

Думаю, если завтра дело дойдет до серии пенальти опять, вновь сможем справиться с трудностями», — заявил игрок.

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Кейн также рассказал, как бы отреагировал, если бы кто-то сказал ему перед стартом турнира, что в полуфинале Россия может сыграть с Англией.

«Даже не знаю... Не думаю, что многие предполагали, что такое возможно. Наверное, назвал бы этого человека мечтателем!», — заявил игрок

Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой Швеции (7 июля, Самаоа). 0