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    Кейн: Мы пока не думаем о золоте, прошла лишь половина турнира

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    Нападающий сборной Англии и лучший на данный момент бомбардир чемпионата мира Гарри Кейн заявил, что не думает о личных достижениях.

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Только бразильцу Роналдо после 1974 года удавалось забить более шести голов за один чемпионат мира. У Кейна — уже шесть, и он может превзойти это достижение.

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    • «Я об этом вообще не думал, пока вы мне не сказали. Я — форвард, должен помогать своей команде, забивать голы или отдавать результативные передачи.

    Естественно, будем надеяться, что я смогу повысить свой результативный счет, но надо фокусироваться на командной игре и на победе.

    Мы пока не думаем о золоте. Прошла лишь половина турнира, впереди достаточно длинный путь. Нужно сделать еще один шаг в ближайшем матче», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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  • СМИ — о победе сборной Англии над командой Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира
  • 04/07/2018

    • Перед четвертьфинальным матчем против Швеции Кейн признался, что после победы в серии пенальти над колумбийцами в 1/8 финала у британцев появилась уверенность в своих силах.

    «Конечно! Это же плей-офф. Мы, как сказал наш тренер, молодая и неопытная команда.

    Для нас тогда получилась очень сложная ночь, колумбийские болельщики яростно болели за своих, мы пропустили гол на последних минутах основного времени...

    Но сумели перебороть себя и соперника. После таких побед появляются чувства победителей, становишься уверен в себе.

    Думаю, если завтра дело дойдет до серии пенальти опять, вновь сможем справиться с трудностями», — заявил игрок.

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    Кейн также рассказал, как бы отреагировал, если бы кто-то сказал ему перед стартом турнира, что в полуфинале Россия может сыграть с Англией.

    «Даже не знаю... Не думаю, что многие предполагали, что такое возможно. Наверное, назвал бы этого человека мечтателем!», — заявил игрок

    Сборная Англии в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой Швеции (7 июля, Самаоа). 0

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