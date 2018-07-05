Силкин: В матче с Хорватией должна быть стопроцентная концентрация

Бывший тренер «Динамо»поделился ожиданиями от матча сборной России с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира.

Матч пройдет в субботу, 7 июля, на поле сочинского стадиона «Фишт» и начнется в 21:00 по московскому времени.

«Шансы всегда есть. Все говорили, что Испания — непроходимая команда, что нам будет против нее очень трудно, но, тем не менее, результата мы добились.

Что касается Хорватии, это одна из очень добротных команд. Конечно, нам будет непросто против нее играть, но с другой стороны у нашей сборной должно быть больше возможностей, потому что хорваты не так много держат мяч, как испанцы.

Но опять же должна быть стопроцентная концентрация, и играть мы должны на всю катушку. Только так можно добиться результата», — приводит слова Силкина «Евро-футбол.ру». 0