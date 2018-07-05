Самедов: Будет тяжело и душно, но соперник в таких же условиях

Полузащитник сборной Россиирассказал о подготовке к четвертьфиналу чемпионата мира по футболу.

Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

«Вчера мы посмотрели видео сборной Хорватии. Уже есть понимание, что это за команда. В целом мы и так понимали, что это сборная высочайшего уровня. Нам предстоит тяжелый матч против нее.

Сегодня мы еще разберем хорватов. На сегодняшней тренировке мы тоже кое-что готовили. И у нас еще есть предыгровой день. Готовимся. Наша задача — выполнить установку тренерского штаба, правильно сыграть.

Конечно, характер — это одно из главных качеств, которое есть у нашей сборной. Думаю, что когда ты играешь на таком турнире, как Чемпионат мира, тем более — на стадии плей-офф, то без характера невозможно.

Считаю, что в 1/8 финала мы наглядно продемонстрировали свой характер, терпение.

Мы понимаем, что в Сочи будет тяжело и душно. Но и наш соперник окажется в таких же условиях. Мы уже играли в такую погоду с Испанией в "Лужниках", а также с Уругваем в Самаре, где температура воздуха превышала отметку в +30 градусов», — приводит слова игрока пресс-служба РФС. 0