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    Комбаров: После Испании верится, что сборная и до финала может дойти

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    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров отметил, что сборная России отлично выступает на чемпионате мира и способна дойти до финала турнира.

    Дмитрий Комбаров
    Дмитрий Комбаров
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    Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

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    • «Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи.

    После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти. Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор.

    Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах. Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть», — цитирует «РИА Новости» Комбарова.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Дмитрий Комбаров вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018, но в окончательную заявку на турнир не попал. 0

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