На стадионе «Металлург» газон заменят на синтетику

Дмитрий Шляхтин
ФК «Крылья Советов»
Об этом заявил министр спорта Самарской области и член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.
«Планируем заменить на "Металлурге" газон основного поля на синтетику, в Самаре необходим запасной вариант для весеннего периода.
Зима и весна — это всегда риски. Мы должны держать в голове все варианты», — цитирует Шляхтина официальный Twitter клуба.
Ранее было объявлено, что «Крылья Советов» заявят в РФПЛ на сезон-2018/19 два стадиона: «Самару Арену» и в качестве резервного объекта «Металлург». 0