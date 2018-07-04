На стадионе «Металлург» газон заменят на синтетику

Газон на стадионе «Металлург» будет заменен на синтетику, так как необходим запасной вариант для весеннего периода игр «Крыльев Советов».

Об этом заявил министр спорта Самарской области и член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин.

«Планируем заменить на "Металлурге" газон основного поля на синтетику, в Самаре необходим запасной вариант для весеннего периода.

Зима и весна — это всегда риски. Мы должны держать в голове все варианты», — цитирует Шляхтина официальный Twitter клуба.

Ранее было объявлено, что «Крылья Советов» заявят в РФПЛ на сезон-2018/19 два стадиона: «Самару Арену» и в качестве резервного объекта «Металлург». 0