«Вест Хэм» нацелился на защитника сборной России

Илья Кутепов
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Согласно источнику, новый главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини собирается укрепить оборону, пригласив игрока красно-белых, который в данный момент выступает на ЧМ-2018.
В минувшем сезоне Кутепов провел на клубном уровне 27 матчей и забил 2 гола.
Его контракт со «Спартаком» действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 3,21 млн евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Фиорентины», «Лиона» и «Лейпцига».
Сам футболист заявлял о своем желании оказаться в одном из итальянских клубов. 0