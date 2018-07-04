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    «Вест Хэм» нацелился на защитника сборной России

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    Защитник московского «Спартака» и сборной России Илья Кутепов может сменить клуб в межсезонье, сообщает Sportwitness.

    Илья Кутепов
    Илья Кутепов
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    Согласно источнику, новый главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини собирается укрепить оборону, пригласив игрока красно-белых, который в данный момент выступает на ЧМ-2018.

    В минувшем сезоне Кутепов провел на клубном уровне 27 матчей и забил 2 гола.

    Его контракт со «Спартаком» действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 3,21 млн евро.

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    Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Фиорентины», «Лиона» и «Лейпцига».

    Сам футболист заявлял о своем желании оказаться в одном из итальянских клубов. 0

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