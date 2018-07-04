«Вест Хэм» нацелился на защитника сборной России

Защитник московского «Спартака» и сборной Россииможет сменить клуб в межсезонье, сообщает Sportwitness

Согласно источнику, новый главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини собирается укрепить оборону, пригласив игрока красно-белых, который в данный момент выступает на ЧМ-2018.

В минувшем сезоне Кутепов провел на клубном уровне 27 матчей и забил 2 гола.

Его контракт со «Спартаком» действует до 2021 года, а трансферный лист оценивается в 3,21 млн евро.

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Ранее сообщалось об интересе к игроку сборной России со стороны «Фиорентины», «Лиона» и «Лейпцига».

Сам футболист заявлял о своем желании оказаться в одном из итальянских клубов. 0