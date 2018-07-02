Нуну Гомеш: Дзюба очень помогает сборной России

Бывший нападающий сборной Португалииподелился впечатлениями от чемпионата мира-2018 и победынад(1:1, по пенальти — 4:3) в 1/8 финала.

«Я видел матч России с Испанией и был очень рад, что ваша команда прошла в четвертьфинал. Страна организовала фантастический чемпионат мира. А сборная показала отличный футбол. Этот результат еще раз говорит о том, что в футболе все возможно. Несколько команд, которые считались фаворитами, уже выбыли из соревнования. Но все равно это прекрасный чемпионат мира, он очень хорошо организован. Тут фантастические стадионы.

Кто из россиян запомнился? Артем Дзюба. Он отличается от остальных, и хорош не только потому что высокий и классно играет головой. Он вообще отлично играет, обращается с мячом, и очень помогает команде», — заявил Гомеш в комментарии «Спорт-Экспрессу». 0