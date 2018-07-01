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    «Ювентус» хочет купить Роналду

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    Как сообщает Tuttosport, нападающий сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Трансфер стал возможен после того, как агент форвард Жорже Мендеш помирился с руководством туринского клуба. Ранее стороны конфликтовали на протяжении 11 лет.

    Отмечается , что «Ювентус» готов отказаться от трансфера серба из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича за 120 миллионов евро, ради покупки португальца.

    Напомним, недавно появилась информация, что «Реал» снизил сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда до 120 миллионов евро.

  • СМИ: «Реал» снизил сумму отступных за Роналду
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