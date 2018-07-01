«Ювентус» хочет купить Роналду

Как сообщает Tuttosport, нападающий сборнойи мадридскогоможет продолжить карьеру в

Трансфер стал возможен после того, как агент форвард Жорже Мендеш помирился с руководством туринского клуба. Ранее стороны конфликтовали на протяжении 11 лет.

Отмечается , что «Ювентус» готов отказаться от трансфера серба из «Лацио» Сергея Милинковича-Савича за 120 миллионов евро, ради покупки португальца.

Напомним, недавно появилась информация, что «Реал» снизил сумму отступных в контракте Роналду с 1 миллиарда до 120 миллионов евро.

Роналду в составе сборной Португалии покинул чемпионат мира в России, проиграв в 1/8 финала команде Уругвая (1:2). 0