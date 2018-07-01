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    ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
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    Черчесов признал превосходство сборной Испании

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Испании (2:1, пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    «Эмоции положительные. Еще не осознали до конца. Дело сделано. Будем восстанавливаться, раненых подбирать.

    Жирков с проблемой вышел, проблема проявилась у него.

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    • Мы уже играли с Испанией. Когда человек знает, что его ждет, то внутренне ко всему готов. Задача была подготовить команду не к 90 минутам, а к 120.

  • ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
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    • Испанцы забирают мяч у всех, не только у нас. Надо было правильную тактику подобрать. Но тренировки тренировками, а в конце силенок уже не хватало.

    Знали, к чему идем. Четко понимаем, что они сильнее нас. Но это ни о чем не говорит. Игра должна показать.

    Пенальти не репетировали. Репетировал только Дзюба. Почему-то в воротах», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». 1

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