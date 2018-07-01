Черчесов признал превосходство сборной Испании

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над командой Испании (2:1, пенальти) в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

«Эмоции положительные. Еще не осознали до конца. Дело сделано. Будем восстанавливаться, раненых подбирать.

Жирков с проблемой вышел, проблема проявилась у него.

Мы уже играли с Испанией. Когда человек знает, что его ждет, то внутренне ко всему готов. Задача была подготовить команду не к 90 минутам, а к 120.

Испанцы забирают мяч у всех, не только у нас. Надо было правильную тактику подобрать. Но тренировки тренировками, а в конце силенок уже не хватало.

Знали, к чему идем. Четко понимаем, что они сильнее нас. Но это ни о чем не говорит. Игра должна показать.

Пенальти не репетировали. Репетировал только Дзюба. Почему-то в воротах», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ». 1