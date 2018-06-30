«Спартак» объявил об уходе Таски

Защитникпокинул «Спартак».

Московский клуб подтвердил расставание с 31-летним футболистом в связи с истечением срока контракта.

«Время прощаться. Для меня было честью играть четыре с половиной года в самом большом российском клубе. Хочу поблагодарить всю спартаковскую семью за замечательное время. Особенно наших невероятных болельщиков, которые поддерживали меня и команду на протяжении всего этого периода.

Победа в чемпионате России-2016/2017 — незабываемый момент. Празднование с болельщиками на "Открытие Арене" останется в моей памяти навсегда. Кроме того, я счастлив стать обладателем Суперкубка России в составе красно-белых.

Хотел бы также поблагодарить руководство, тренеров и персонал "Спартака". Желаю своим партнерам нового успешного сезона. Надеюсь, что они вернут себе чемпионский титул.

Я не продолжу выступление в "Спартаке", но продолжу поддерживать команду, как большой ее фанат. Желаю всего наилучшего!» — сказал немецкий игрок.

В составе «красно-белых» Таски, перебравшийся в Москву в 2013 году, в общей сложности провел 85 матчей, в которых забил 3 мяча.

Ранее появилась информация, что он перейдет в турецкий «Истанбул». 0