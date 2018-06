Роналду исполнил танец на тренировке сборной Португалии

Нападающий сборной Португалииисполнил танец во время тренировки накануне матча 1/8 финала ЧМ-2018 с Уругваем.

На кадрах заметно, что во время тренировки футболисты и тренерский штаб пребывали в приподнятом настроении. Роналду подшучивал над партнерами и даже нашел время, чтобы исполнить небольшой танец.

Матч Уругвай — Португалия состоится 30 июня в Сочи. Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Победитель противостояния выйдет на победителя пары Франция — Аргентина. Этот матч также состоится 30 июня и пройдет в Казани.

Credit: Ruptly pic.twitter.com/lsFiyKhakK