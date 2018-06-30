Франция — Аргентина 1:1 после первого тайма

В Казани завершился первый тайм матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными

После первого тайма команды играют вничью — 1:1.

Счет в матче мог быть открыт на 9-й минуте, однако после удара Антуана Гризманна со штрафного мяч попал в перекладину.

Еще через две минуты Килиан Мбаппе после рывка через половину поля заработал для французов пенальти — фолил Маркус Рохо. Одиннадцатиметровый реализовал Гризманн.

На 21-й минуте у Франции вновь был шанс забить со стандарта — мяч был установлен почти на линии штрафной. Однако Поль Погба пробил выше цели.

На 41-й минуте матча Аргентина сравняла счет благодаря красивому дальнему удару Анхеля Ди Марии.

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Напомним, победитель этого матча в четвертьфинале сыграет с победителем матча Уругвай — Португалия. 0