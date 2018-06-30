Черчесов: Испанцы демонстрируют понятный футбол, но против него тяжело действовать

Главный тренер сборнойпрокомментировал предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира против национальной команды

«Испанцы демонстрируют понятный футбол, но против него тяжело действовать. Конечно, мы сделаем всё возможное. Помню, как мы играли со сборной, которой руководил Лопетеги. Изменения в команде с приходом Йерро очевидны. Не буду говорить, что конкретно изменилось, но Испания играет по-другому», — приводит слова Черчесова пресс-служба ФИФА.

Напомним, сборная России встречалась с испанцами в товарищеском матче 15 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге, игра закончилась вничью — 3:3.

Матч между сборными Испании и России состоится 1 июля в Москве, начало в 17:00 по мск. 0