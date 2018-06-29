ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовС мыслью о реванше за Евро-2008. Россияне опасаются, но не боятся испанцев
  • 14:10
    • Исполком РФС утвердил календарь и регламент РФПЛ на сезон 2018/19
  • 13:48
    • РФС назвал лауреатов сезона 2017/2018
  • 13:37
    • В «Спартаке» может появиться еще один представитель Кабо-Верде
  • 13:24
    • Федерер встретится с Лайовичем в первом круге Уимблдона
  • 13:11
    • Шарапова сыграет с Дьяченко на старте Уимблдона
    Все новости спорта

    Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ

    РФС РФПЛ Футбол России Зенит Краснодар Локомотив Спартак ЦСКА Календарь РФПЛ
    Обнародован список лучших игроков минувшего сезона в чемпионате России согласно анкете РФС, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В этот список вошли:

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»).

    Правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Игорь Смольников («Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»).

    Правые центральные защитники: Соломон Кверквелия («Локомотив»), Василий Березуцкий (ЦСКА), Бранислав Иванович («Зенит»).

    Левые центральные защитники: Андреас Гранквист («Краснодар»), Сергей Игнашевич (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»).

    Левые защитники: Доменико Кришито («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин»), Дмитрий Комбаров («Спартак»).

  • РФС назвал лауреатов сезона 2017/2018
  • Читайте по теме

    • Опорные полузащитники: Игорь Денисов («Локомотив»), Фернандо («Спартак»), Понтус Вернблум (ЦСКА).

    Правые полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»).

    Центральные полузащитники: Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»).

    Левые полузащитники: Мануэл Фернандеш («Локомотив»), Квинси Промес («Спартак»), Юрий Жирков («Зенит»).

    Правые нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Артем Дзюба («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Левые нападающие: Федор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»), Джефферсон Фарфан («Локомотив»). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дублеры Англии и Бельгии сыграли в поддавки
  • 02:28
    •
  • Прогноз
  • Франция – Аргентина
  • 2,35
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Подтвердит ли «Миннесота» статус домашней команды?
  • «Миннесота» — «Даллас». Прогноз и ставки
  • 1,70
    •
  • Лишится ли Месси надежды на трофей?
  • Франция – Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2,35
    •
  • Роналду против надежной обороны Уругвая
  • Уругвай — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2,15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Эден Азар на поле так и не вышел Футбол Дублеры Англии и Бельгии сыграли в поддавкиСтранный матч в Калининграде — разбор 02:280
  • 10:54
    • «Ливерпуль» подписал двоюродного брата Джеррарда
  • 10:28
    • Торрес может продолжить карьеру в Японии
  • 09:59
    • СМИ: Промес был арестован на Ибице
    Фотогалерея ЧМ-2018. Англия — Бельгия 0:1Сборная Бельгии обыграла Англию 1:0 в последнем матче группы G и заняла в ней первое место. Лучшие фото Вчера в 22:36
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Радваньска остановит прорыв Соболенко
  • 4,59
    •
  • 15:06
    • Вице-президент РФС практически не сомневается в победе России над Испанией
  • 14:56
    • «Рубин» усилился воспитанником академии «Спартака»
  • 14:45
    • Назван список 33 лучших игроков сезона в РФПЛ
    Ерри Мина Футбол Подрыв на Мине. Драматичный вылет Сенегала с ЧМ-2018Поражение сборной Сенегала от команды Колумбии – в обзоре СМИ Вчера в 21:240
  • 09:48
    • Экс-футболист «Тоттенхэма» и «Црвены Звезды» умер в 45 лет     Короче, ЧМ. 28 и 30 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:06
    • Определились все пары 1/8 финала ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие