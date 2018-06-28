Сиссе: Африканские команды ждет успех на будущих ЧМ

Главный тренер сборной Сенегалазаявил, что африканские сборные смогут добиться хорошего результата на будущих чемпионатах мира по футболу.

Сенегальцы не смогли пробиться в 1/8 финала чемпионата мира в России, уступив по дополнительным показателям сборной Японии.

Ранее в плей-офф турнира не смогли выйти еще четыре африканские команды: Египет, Марокко, Нигерия и Тунис. Таким образом, все пять сборных из Африки завершили свое выступление на ЧМ-2018.

«Может, африканским командам действительно сложно бороться с европейскими и южноамериканскими сборными.

Результаты об этом говорят, целый ряд сборных из Африки вылетел уже после двух туров нынешнего мундиаля, и только Нигерия и Сенегал до последнего сохраняли шансы на выход в плей-офф.

Но африканские команды добиваются очень большого прогресса, мы идем вперед. Убежден, нас ждут великие дела в будущем.

Я не думаю, что нам надо стыдиться нашего футбола. Дистанция между ведущими и маленькими командами не так велика. Верю, что мы идем верным курсом», — цитирует тренера «Р-Спорт». 0