Санчес: В моменте с падением Мане я сыграл в мяч

Защитник сборной Колумбиипосле матча чемпионата мира с Сенегалом (1:0) заявил, что в моменте с падением нападающегов штрафной колумбийцев он играл в мяч.

На 16-й минуте Мане ворвался в штрафную Колумбии, но под него подкатился Санчес. Главный рефери матча Милорад Мажич указал на «точку», однако после помощи ВАР изменил свое решение.

«Я сыграл в мяч, сразу был уверен в этом. У меня длинные ноги, я хорош в подобных ситуациях. Знал, что сыграл в мяч, и окончательное решение оставалось за арбитром», — цитирует «Спорт-Экспресс» Санчеса.

Эта победа позволила колумбийцами выйти в плей-офф с первого места, а сенегальцы отправились домой. 0