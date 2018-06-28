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    Санчес: В моменте с падением Мане я сыграл в мяч

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    Защитник сборной Колумбии Давинсон Санчес после матча чемпионата мира с Сенегалом (1:0) заявил, что в моменте с падением нападающего Садио Мане в штрафной колумбийцев он играл в мяч.

    Давинсон Санчес
    Давинсон Санчес
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    На 16-й минуте Мане ворвался в штрафную Колумбии, но под него подкатился Санчес. Главный рефери матча Милорад Мажич указал на «точку», однако после помощи ВАР изменил свое решение.

    «Я сыграл в мяч, сразу был уверен в этом. У меня длинные ноги, я хорош в подобных ситуациях. Знал, что сыграл в мяч, и окончательное решение оставалось за арбитром», — цитирует «Спорт-Экспресс» Санчеса.

    Эта победа позволила колумбийцами выйти в плей-офф с первого места, а сенегальцы отправились домой. 0

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