Панама — Тунис 1:0 после первого тайма

обыгрывает(1:0) после первого тайма заключительного матча группового этапа чемпионат мира по футболу.

Встреча 3-го тура группы G проходит в Саранске на «Мордовия Арене». Главный арбитр — Наваф Шукралла из Бахрейна.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Хосе Родригес за пределами штрафной получил мяч от Торреса, обработал его и сильно пробил в правый угол, но попал в тунисского полузащитника, от которого мяч срикошетил в другую сторону, застав вратаря врасплох. Автогол был записан на Яссина Мерия.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Группу G с 6 очками возглавляет Англия, Бельгия с 6 очками на 2-й строке таблицы. Третье место в группе у команды Туниса, четвертое — у Панамы. Обе команды еще не набрали очков и уже лишились шансво на выход в плей-офф.

Победитель группы G в 1/8 финала встретится с командой Японии занявшей второе место в группа Н.

Финишировавшая второй в квартете G команда сыграет с победителем группы H — Колумбией.

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