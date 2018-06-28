Черчесов выступил «переводчиком» Хиддинка перед игроками сборной России

Экс-главный тренерпосетил тренировку российских футболистов и выступил перед игроками.

Роль переводчика выполнял Станислав Черчесов. При этом тренер сборной России не стал переводить то, что говорил Хиддинк, а в шутливой форме придумал все от себя.

«Он говорит, что я не хочу вас видеть, но тренер меня привел. Со мной вы были бы лучше, но так как вам не повезло, то приходится терпеть. На улице прохожу, говорят: давай усы надень да поменяй его. Удачи», — «перевел» Черчесов.

Гус Хиддинк посетил тренировку @TeamRussia и в своём неповторимом стиле выступил перед командой, пожелав ребятам удачи. А с переводом ему помог главный тренер @TeamRussia Станислав Черчесов 😎#WorldCup pic.twitter.com/17uBMlhXee — Сборная России (@TeamRussia) 28 июня 2018 г.

Напомним, Хиддинк возглавлял российскую команду с 2006 по 2010 год и привел ее к бронзовым медалям чемпионата Европы-2008.

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